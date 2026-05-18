Infinix выпускает игровой смартфон c надеждой на стабильные 120 FPS

В основе новинки лежит процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. В паре с ним идет технология нативных 144 FPS. Разработчик обещает плавную картинку в популярных тайтлах вроде Call of Duty Mobile, Mobile Legends, Free Fire и других. В играх, где частота кадров искусственно ограничена, смартфон, по заверениям, стабильно выдает 120 кадров в секунду и не пытается снизить графику. Звучит красиво, но проверим, когда устройство доберется до реальных рук.

За отвод тепла отвечает система жидкостного охлаждения HydroFlow с площадью рассеивающего модуля 6437 квадратных миллиметров. Это должно спасти чип от троттлинга, то есть от ситуации, когда телефон превращается в печку и начинает зависать. А для самых отчаянных геймеров предусмотрен внешний кулер GT Magcharge Cooler 2.0. Он имеет мощность 12 Вт и умеет заряжать смартфон без проводов. Правда, докупается отдельно, но кто считает деньги, когда на кону победа?

Отдельно в Infinix решили порадовать любителей физического контроля. В корпус встроили сенсорные триггеры Pressure-Sense GT с двойным уровнем нажатия. Заявляется точность управления, почти как у консольных контроллеров. Можно настроить до четырех зон и десять уровней чувствительности. Задержка обещана меньше 20 миллисекунд. Звучит убедительно, особенно для тех, кто привык винить во всем не свои пальцы, а экран смартфона.

В общем, Infinix снова пытается заинтересовать мобильных геймеров. Будет ли GT 50 Pro настоящим хитом или останется очередной яркой новинкой на пару месяцев, узнаем после старта продаж в России.