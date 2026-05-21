В МВД предупредили о схеме мошенников в голосовом чате GTA RP

Мошенники, представившись жертве администратором во внутриигровом голосовом чате GTA RP, убедили ее установить "служебную программу", а потом скопировали ее личные данные и, угрожая их распространением, стали вымогать деньги. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

© ТАСС

"Злоумышленник познакомился с девушкой в голосовом чате GTA RP и, представившись "администратором сервера", убедил ее установить "служебную программу" якобы для защиты аккаунта и предотвращения утечки данных. После установки с компьютера потерпевшей были скопированы личные данные, а затем под угрозой их распространения у нее начали вымогать деньги", - сказали в управлении.

В МВД отметили, что на персональные компьютеры редко устанавливают банковские приложения и далеко не всегда хранят действительно ценные файлы.

"Но это не значит, что такие устройства не интересны преступникам. Доступ к аккаунтам в десктопных версиях мессенджеров, электронной почте, игровым сервисам или браузеру с сохраненными сессиями уже может представлять для злоумышленников серьезную ценность и использоваться в дальнейших мошеннических схемах", - добавили в киберполиции.

GTA Roleplay (RP) - онлайн-сервер для ролевой игры в Grand Theft Auto V. Предпочтительно устанавливается пользователями на ПК, так как это платформа с самым большим сообществом ролевых персонажей и с большими возможностями в онлайн-игре. Для игры необходимо установить так называемый клиент для подключения и чат для общения в сообществах онлайн-игры.