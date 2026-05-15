Microsoft может запустить специальные тарифы Game Pass

Microsoft активизирует изменения в стратегии Xbox и подписки Game Pass после того, как руководство игровым подразделением приняла Аша Шарма. По информации инсайдеров, компания разрабатывает новые тарифные планы Game Pass под кодовым названием Saluki, ориентированные на Китай, где наблюдается рост популярности цифровых игровых платформ вроде Steam.

Кроме того, в утечках упоминается внутренняя программа Positron, которая, вероятно, позволит конвертировать физические дисковые копии игр в цифровой формат.

Это нововведение актуально на фоне слухов о том, что новые поколения Xbox могут лишиться встроенных дисководов. Positron, как предполагается, поможет сохранить доступ к старым играм для обладателей цифровых консолей, что особенно значимо для тех, кто активно пользуется обратной совместимостью и имеет коллекции на дисках. Ранее Microsoft уже экспериментировала с вариантами подписки, предлагая более доступные тарифы и дополнительные бонусы вроде Discord Nitro.

Сейчас корпорация, похоже, делает ставку не только на расширение аудитории Game Pass, но и на постепенный переход к полностью цифровой экосистеме.