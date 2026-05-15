Embracer оштрафовали из-за закона о персональных данных

Суд в Москве оштрафовал шведского разработчика компьютерных игр компанию Embracer Group на 1 млн рублей из-за нарушения закона о персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы от 14 мая 2026 года признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных в интернете, обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан РФ на территории России) <...> Embracer Group AB. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Embracer Group - шведский видеоигровой и медиахолдинг, который в разные периоды своей деятельности занимался разработкой и изданием компьютерных игр, а также управлением интеллектуальной собственностью.

Embracer Group владеет 55 студиями разработчиков компьютерных игр в 30 странах и правами на такие популярные компьютерные франшизы, как "Властелин колец", Kingdom Come: Deliverance, Tomb Raider, Metro, Dead Island, Killing Floor и др. Кроме того, компания занималась разработкой шутеров Remnant 2, World War Z, Metro.