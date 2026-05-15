Valve подарит любую игру всем, кто не получил вовремя Steam Controller

Компания Valve начала предлагать пользователям бесплатные игры в Steam в качестве компенсации за задержки с доставкой нового Steam Controller. Скриншот ответа службы поддержки Steam с соответствующим предложением распространяется в соцсетях.

В сообщении техподдержки говорится, что часть посылок по ошибке была отправлена в Великобританию. Перевозчик, по словам компании, уже занимается перенаправлением заказов на правильные адреса доставки. Пользователям рекомендовали отслеживать обновления через сайт службы доставки GLS.

В качестве компенсации за ожидание Valve предложила клиентам выбрать любую игру стандартного издания, доступную для покупки в их регионе, чтобы добавить ее в библиотеку Steam.

Продажи Steam Controller второго поколения стартовали 4 мая 2026 года. Рекомендованная цена устройства составила $99 (примерно 7,2 тыс. руб. по курсу на 15 мая 2026 года), а первая партия в официальном магазине была распродана примерно за 30 минут. В России геймпад официально не продается, однако ритейлеры открыли предзаказы по цене от 19 990.

