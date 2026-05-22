Netmarble выпустила Game of Thrones: Kingsroad на ПК

Компания Netmarble, ведущий разработчик и издатель видеоигр, объявила, что ее новая игра Игра престолов: Королевский тракт (Game of Thrones: Kingsroad) доступна в версии для ПК.

Видеоигра Игра престолов: Королевский тракт (Game of Thrones: Kingsroad) содержит ряд ключевых игровых элементов, включая захватывающий сюжет, в основу которого положены вселенная Игры престолов, обширный открытый мир Вестероса, реалистичная боевая система и три самостоятельных класса персонажей, вдохновленные оригинальным сериалом: Рыцарь (Knight), Наемник (Sellsword) и Убийца (Assassin). Используя эти элементы, Netmarble стремится предложить высококачественный проект в жанре ролевого боевика (action RPG) с открытым миром, передающий атмосферу вселенной Игры престолов с акцентом на динамичном, управляемом игровом процессе.

В честь выхода версии игры для ПК компания Netmarble проводит четыре специальных мероприятия, включая два события с наградами за ежедневный вход и два события, связанные с достижением определенных уровней и выполнением игровых заданий. Для игроков предусмотрены различные награды, в том числе редкий наряд одичалого (Rare Wildling Outfit), необычный ездовой лось (Uncommon Elk Mount), ящик с легендарными артефактами (Legendary Artifact Box) и многое другое.

Полноценный глобальный релиз игры, который также будет включать поддержку мобильных платформ, запланирован на 21 мая.

Видеоигра Игра престолов: Королевский тракт (Game of Thrones: Kingsroad) это ролевой боевик (action RPG) с открытым миром, созданный по мотивам культового оригинального драматического сериала HBO Игра престолов (Game of Thrones), удостоенного премий Эмми и Золотой глобус. Игра официально лицензирована компанией Warner Bros. Interactive Entertainment от имени HBO.