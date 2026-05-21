* Разработчики Subnautica 2 остаются верными пацифистскому подходу к геймплею игры. То есть никакого оружия в ней можно не ждать – все проблемы с окружающей средой и ее обитателями надо будет как-то улаживать миром. Об этом они рассказали на пресс-мероприятии перед выходом игры в раннем доступе. И это принципиальное решение, хотя игроки и просили, чтобы их вооружили… Отказ от оружия, впрочем, никак не повлиял на популярность серии – вторая часть стартовала с большим успехом, и ее пиковый онлайн в Steam в первые часы после релиза достиг 467.5 тысячи человек.

* Киношка про Зельду и легенды о ней выйдет на экраны раньше, чем ранее заявлялось – аж на целую неделю. Если старой датой релиза был день 7 мая 2027 года, то теперь фильм следует ждать на экраны 30 апреля 2027 года. Съемки, кстати, уже закончились, теперь идет монтаж всего, что было снято.

* Amazon наконец-то официально подтвердил прекращение работы над MMORPG Lord of the Rings. В принципе, информация о закрытии проекта появилась еще прошлой осенью, когда в компании прошли массовые увольнения. Теперь же видеоигровой начальник «Амазона» Джефф Граттис рассказал, что хотя ММО закрыта, однако играм по «Властелину колец» не будет числа. И его (числа) пока на самом деле нет – только одни слухи (например, что разработкой чего-то грандиозного займутся разработчики серии Kingdom Come: Deliverance).