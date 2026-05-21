Как уничтожить гребневик-ангел в Subnautica 2

Subnautica 2 — игра на выживание, однако далеко не всё игра объясняет хорошо или объясняет вовсе. Поэтому мы выпустили гайд, который поможет разобраться в происходящем. А эти небольшие заметки — отрывки из него.

Гребневик-ангел заражает подводный мир. Вы найдёте его при исследовании мира или через сканер на базе. Да, он ищет в том числе источники мутаций.

Для победы понадобится звуковая пушка, ей надо стрелять по уязвимым точкам. Речь о светящихся голубых цветках рядом с грибом. Правда, изначально уязвимые точки на основной цели закрыты — до тех пор, пока вы не уничтожите аналогичные образования поблизости.

От гребневика исходят три корня. Следуйте за ними.

Корни приведут к очагам, где вы заметите голубые цветки. Обычно на месте два-три цветка, которые надо расстрелять из звуковой пушки. Когда уничтожите все, услышите сообщения, что в данном месте заражение устранено.

После уничтожения трёх образований у разных корней на гребневике откроются уязвимые точки. Когда расстреляете их, гребневик раскроет листья. Под ними вы найдёте мутацию, которая защищает от перегрева.