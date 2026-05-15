Team Spirit выиграли три стартовых матча на DreamLeague S29 по Dota 2

Team Spirit в новом составе выиграли три стартовых матча на DreamLeague S29 по Dota 2
Обновлённый состав российской Team Spirit уверенно начал своё выступление в рамках DreamLeague Season 29 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. «Драконы» выиграли все три матча и занимают первое место в группе А.
Team Spirit с not me выиграла у Vici Gaming, Team Liquid и Aurora с общим счётом 6:1 по картам. Таким образом, после двух игровых дней «драконы» почти гарантировали себе участие в плей-офф.
DreamLeague Season 29 проходит с 13 по 24 мая в онлайн-формате. После этого турнира станут известны участники двух главных турниров сезона — Esports World Cup 2026 и The International 15.