Как получить транспорт «Головастик» в Subnautica 2

Subnautica 2 — игра на выживание, однако далеко не всё игра объясняет хорошо или объясняет вовсе. Поэтому мы выпустили гайд, который поможет разобраться в происходящем. А эти небольшие заметки — отрывки из него.

По сюжету вы разблокируете три чертежа: спусковой шлюз, стоянку для транспорта и аппарат для крафта «Головастика». Рекомендую заранее копить титан, медь и медные провода, чтобы потом не сойти с ума от гринда. Всё же транспорт нужен по сюжету.

Увы, с «Головастиком» у меня была проблема: стоянка и девайс для крафта отказывались строиться на спусковом шлюзе. Не знаю, что именно решило вопрос, но я расширил помещение со шлюзом, увеличил сам шлюз и перемотал его чёрно-жёлтыми лентами. После этого постройки наконец закрепились.

Учтите, что транспорт нужно беречь. Смерть в игре не страшна: вы просто возродитесь на установленном месте и потеряете лут из рюкзака — причём инструменты, назначенные на кнопки быстрого доступа, сохранятся. Но если во время долгого заплыва погибнете в «Головастике», то транспорт так и останется вдали от базы. Возвращение за ним точно займёт много времени.