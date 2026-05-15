Гоночная игра Forza Horizon 6 получила 92 балла на Metacritic
Аркадная гонка Forza Horizon 6 получила высокие оценки профильной прессы после снятия эмбарго на публикацию обзоров 14 мая. Об этом сообщает DTF.
На момент выхода первых рецензий средний рейтинг игры на агрегаторе Metacritic составил 92 балла из 100 на основе 62 обзоров, а на OpenCritic — 91 балл. При этом проект рекомендовали 100% критиков, чьи материалы учитывались сервисом.
Журналисты называют новую работу студии Playground Games одной из лучших аркадных гонок последних лет и отмечают заметный прогресс по сравнению с Forza Horizon 5. Главным нововведением стала виртуальная Япония, более детализированный и атмосферный открытый мир с разнообразными локациями, коллекционными активностями и акцентом на исследование страны.
Разработчики переработали систему прогрессии: в начале прохождения игрокам доступны только автомобили C-класса, а доступ к более мощным машинам открывается постепенно. Рецензенты отмечают, что такой подход сделал карьерный режим более структурированным, хотя коллекция транспорта по-прежнему расширяется достаточно быстро.
Кампания разделена на два направления: традиционный фестиваль Horizon и режим Discover Japan, ориентированный на знакомство с японской автомобильной культурой и местными активностями. В профильных изданиях отдельно похвалили уровень детализации окружения: от текстур дорожного покрытия и тоннелей до многоуровневых парковок и возвращения заправочных станций, которые впервые появились в серии со времен Forza Horizon 3.
Положительные отзывы также получила техническая составляющая проекта. Авторы обзоров отмечают улучшенную модель освещения, более детализированные автомобили, обновленное звуковое оформление с реалистичным эхо в тоннелях и переработанную систему кастомизации, затрагивающую не только автомобили, но и оформление гаражей.
В числе недостатков критики называют недостаточно глубокое раскрытие японской гоночной культуры, а также спорный баланс прогрессии, из-за которого доступ к новым автомобилям все равно открывается слишком быстро.
Среди крупнейших игровых изданий IGN поставило игре максимальные 10 из 10 баллов, VGC и Eurogamer — по 5 из 5, а PC Gamer оценил проект в 84 балла из 100.
Предварительный доступ для владельцев расширенного издания уже начал открываться в ряде регионов. Полноценный релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая на ПК и Xbox Series X/S.
Ранее за запуск пиратской Forza Horizon 6 начали выдавать пожизненные блокировки.