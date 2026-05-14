Какую стартовую машину выбрать в Forza Horizon 6: гайд

Forza Horizon 6 уже доступна тем, кто предзаказал премиум-версию игры, и среди фанатов серии разгорелись споры о том, какая стартовая машина — лучшая. Портал gamerant.com подсказал, какое авто стоит выбрать, чтобы начать покорение дорог Токио.

Оптимальная стартовая машина в Forza Horizon 6 зависит от того, какие характеристики вы предпочитаете. Все три по-своему хороши на первых часах прохождения; по крайней мере, пока в гараже не появятся альтернативы помощнее.

Toyota Celica — самая сбалансированная опция; она наиболее управляемая и набирает самую высокую максимальную скорость. Она также составляет конкуренцию GMC Jimmy в плане работы тормозов, что делает Celica отличной опцией для дорожных гонок и технических заездов, где много поворотов. Nissan Silvia — идеальный вариант для дрифта благодаря легкому каркасу и заднему приводу. А GMC Jimmy показывает лучшие результаты в гонках по бездорожью, причем не только благодаря мощному движку, но и потому, что она по умолчанию оснащена внедорожными шинами.