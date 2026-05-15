Работает даже на старых ПК: тесты Forza Horizon 6 на разном железе

Издание PC Gamer протестировало работу гонки Forza Horizon 6 на ПК. Журналисты проверили производительность проекта на разных сборках.

Ранее компания Microsoft заявила, что игра запустится стабильно при наличии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и процессора Intel Core i5-12400F. Журналисты убедились, что это правда — гонка действительно стабильно работает даже на старых ПК. В большинстве случаев минимальная частота кадров держится даже выше 60 fps. При этом рейтрейсинг сильно снижает производительность, но значительно не улучшает графику.

В сборке с процессором Ryzen 7 7700X и видеокартой Radeon RX 7900 XT удалось запустить игру c экстремальными настройками графики. В издании отметили, что с таким ПК некоторые локации отображаются с гораздо большей детализацией, особенно ночью или на мокрой дороге. В такие моменты загрузка чипа может подскочить до 50%.

На ПК с процессором Ryzen 9 9950X3D и видеокартой GeForce RTX 5090 проект работает с разрешением 4К и включённым пресетом Extreme+RT. Частота кадров в секунду с таким оборудованием превышает 100 единиц.

Forza Horizon 6 выйдет на ПК, Xbox Series и в подписке Game Pass уже 19 мая. События игры развернутся в современной Японии. В этот раз игроки выступят в роли обычных туристов, которые приехали исследовать автомобильную культуру Страны восходящего солнца. Сначала необходимо пройти отборочный этап, после чего игрок сможет участвовать в самом фестивале Horizon.