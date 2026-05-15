Стало известно, какие игры представят на "Кей-поп Киберсубботе" в Москве

В Московском кластере видеоигр и анимации 23 мая пройдет мероприятие "Кей-поп Киберсуббота", в рамках которого посетителям покажут около 30 игровых проектов от резидентов кластера, участников акселератора "Фабрика видеоигр" и партнерских студий. Часть игр ранее публично не демонстрировалась.

Студия Terrabyte Games представит две разработки, включая хоррор-триллер "Run Away From Me: Alexandra", посвященный побегу из дома серийного убийцы.

Студия ВАТТ привезет демоверсию "TSAREVNA. Age of Tales" - проекта в жанре мрачного фэнтези. Игрокам предстоит взять под управление Царевну Лебедь и сразиться с существами из славянского фольклора, среди которых упыри и русалки.

Отдельный блок займут проекты, созданные при поддержке ИРИ. Среди них многопользовательская гонка "Командиры бездорожья", посвященная грузовым ралли.

Игровая платформа "Фогейм" покажет тестовую версию "Берсерк Герои Онлайн", основанную на российской настольной игре "Берсерк. Герои". Посетители смогут опробовать систему дуэлей и собрать собственные колоды. Также на площадке будут доступны "Lineage 2 Essence" и "Blade & Soul NEO".

"Долгие годы мы успешно сотрудничали с корейскими разработчиками и издателями, выпуская их проекты на нашем рынке. Этот бесценный опыт теперь вкладываем в собственную, полностью российскую разработку. "Берсерк Герои Онлайн" - это онлайн-версия культовой отечественной коллекционной карточной игры. Гости "Киберсубботы" ещё до официального релиза смогут протестировать игру, оценить механики, интерфейс, десятки героев и более 300 карт на любой вкус, а также поделиться обратной связью", - эксклюзивно для "РГ" прокомментировали в пресс-службе холдинга Hobby World (владеет издательством "Фогейм").

На мероприятии разработчики лично представят свои проекты и соберут отзывы аудитории. В программе заявлены игры различных жанров - от экшенов и стратегий до хорроров, RPG и тактических проектов.

Проект реализуется Агентством креативных индустрий Москвы при поддержке столичного Департамента культуры.