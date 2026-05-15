В Госдуме исключили возможность «легальной» покупки GTA VI в РФ

При этом остановить распространение игры по «серым» схемам нельзя.

© GTA VI

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов напомнил, что контент, содержащий информацию о наркотических веществах, в нашей стране «неприемлем».

«В легальной продаже, конечно, такую игру в России выпускать не получится, это очевидно. Но мы понимаем, что данную игру можно скачивать нелегально. В России появится в том числе нелегальная версия. Никто отслеживать, ходить по домам не будет. Скачивание нелегальных серых копий, конечно, возможно. Сцены жестокости — это вопрос исключительно ограничений с точки зрения возрастных ограничений (18+, 16+), всё зависит от самих сцен. Что касается наркотиков и всё остальное — это в принципе неприемлемо, здесь легально такую продукцию продавать не получится».

Ранее сообщалось, что релиз Grand Theft Auto VI был перенесён на 19 ноября 2026 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании Rockstar Games.