Представлены 16-ядерный Ryzen 9 PRO 9965X3D и 8-ядерный Ryzen 7 PRO 9755X3D

AMD анонсировала новые процессоры для профессионального сегмента, включая две модели с технологией 3D V-Cache: Ryzen 9 PRO 9965X3D и Ryzen 7 PRO 9755X3D. Также были представлены ещё четыре чипа серии Ryzen 9000 PRO без этой технологии.

Ryzen 9 PRO 9965X3D – флагманский процессор для рабочих станций с 16 ядрами и 32 потоками. Чип способен разгоняться до 5,5 ГГц в режиме Boost при базовой частоте 4,3 ГГц. Его TDP составляет 170 Вт, а встроенная графика основана на двух ядрах RDNA 2.

Ключевой особенностью модели стал увеличенный объём кэша L3 – 128 МБ. Такой показатель достигнут благодаря дополнительным 64 МБ кэша, размещённым на одном из CCD-чиплетов.

Помимо X3D-моделей, AMD также представила четыре процессора Ryzen 9000 PRO без 3D V-Cache: Ryzen 9 PRO 9955, Ryzen 9 PRO 9965, Ryzen 7 PRO 9755 и Ryzen 5 PRO 9655.

Новые чипы для рабочих станций предлагают конфигурации от 6 до 16 ядер, максимальные частоты до 5,5 ГГц и TDP в диапазоне от 120 до 170 Вт. По сути, они являются вариациями существующих процессоров серии Ryzen 9000 и оснащаются 32-64 МБ кэша L3.