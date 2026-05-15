«Потрясающе красивая гонка». За что хвалят Forza Horizon 6

19 мая состоится релиз Forza Horizon 6 — новой части популярной гоночной серии. Многие критики уже ознакомились с игрой и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе OpenCritic проект получил 91 балл из 100. Обозреватели хвалят гонку за превосходную графику и атмосферу: заезды по Токио и другим японским городам получились интересными и проработанными. Некоторые называют Forza Horison 6 идеальной гоночной видеоигрой. Ругают проект за слишком небольшие отличия от предыдущей части — пишут, что разработчики, по сути, заменили только локации.

Что пишут критики про гонку Forza Horizon 6:

Во многом это моя идеальная видеоигра. Слиться воедино с контроллером и автомобилем в потрясающе красивой обстановке, где, по сути, никогда не иссякает контент? Это почти идеально, и я думаю, что это слово вполне уместно для описания мастерства, продемонстрированного разработчиками в Forza Horizon 6. Forza Horizon 6 — ещё одна превосходная игра в превосходной серии от превосходного разработчика. Частично мне хочется большего, но я понятия не имею, как это можно осуществить. Forza Horizon 5 и так была исключительной гоночной игрой, но шестая часть поднимает всё на новый уровень, предлагая ещё более захватывающий, увлекательный и всеобъемлющий игровой процесс. Здесь вас ждёт огромное количество гонок, исследований и коллекционирования, и это ещё до неизбежных обновлений, добавляющих ещё больше контента. Знакомая формула, лежащая в основе игры, по-прежнему в значительной степени сохранена. Порой даже кажется, что вы уже играли в это раньше. Но как только вы начинаете мчаться под неоновыми огнями Токио или лавировать в хаосе скоростной автомагистрали Сюто, это ощущение быстро исчезает. Игра одновременно и завораживает, и разочаровывает. Это по-прежнему лучшая гонка с открытым миром на рынке, и я намерен провести в ней сотни часов, но после четырёхлетнего ожидания и серьёзной конкуренции я ожидал большего. А получилась просто та же самая игра, только на новой и красивой карте.

Forza Horizon 6 выйдет на ПК, Xbox Series и в подписке Game Pass. В будущем проект также выпустят на PlayStation 5. Для пользователей, оформивших предзаказ, игра станет доступна 14 мая.