Lenovo выпустила недорогой игровой монитор

Lenovo представила в Китае новый доступный игровой монитор — Lecoo N2757Q. Его цена составляет всего 799 юаней (примерно 118 долларов). Устройство получило 27-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560×1440. Базовая частота обновления экрана — 200 Гц, но её можно разогнать до 210 Гц.

Монитор поддерживает стандарт HDR400 с яркостью до 400 нит. Производитель заявляет охват цветов: 121% sRGB и 96% DCI-P3, а также 10-битную глубину цвета (через технологию 8 бит + FRC), что позволяет отображать до 1,07 миллиарда оттенков. Есть заводская калибровка с точностью Delta E < 2.

Для защиты глаз используются аппаратное снижение синего света и технология DC Dimming, которая убирает мерцание. Также есть игровые функции, включая готовые режимы для шутеров и стратегий.

Два порта HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 и выход для наушников 3,5 мм. Подставка позволяет наклонять экран от −5 до +20 градусов, а сзади есть крепление VESA.