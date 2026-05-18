Критическая проблема безопасности PlayStation Network до сих пор не устранена

Уязвимость в системе безопасности PlayStation Network, вскрывшаяся в конце 2025 года, продолжает вызывать тревогу: хакеры могут взламывать аккаунты, зная лишь номер транзакции, и обходить двухфакторную аутентификацию. Журналист издания Numerama Николя Леллуш сообщил, что его профиль был взломан повторно, спустя несколько месяцев после первого инцидента. Sony ранее пометила его как «аккаунт высокого риска», потребовав дополнительных проверок при обращении в техподдержку, но эта мера не помогла. По словам журналиста, действовал другой злоумышленник, что указывает на системный характер проблемы, угрожающей всем пользователям PSN. Об этом сообщает портал pepelac.news.

Леллуш подчеркнул, что новый взлом произошёл, несмотря на все принятые меры предосторожности. Это доказывает: брешь связана не с конкретной учётной записью, а с самим процессом верификации личности через саппорт Sony. Ранее для восстановления доставаточно было предоставить номер любой совершённой транзакции, и эта информация по-прежнему доступна.

Эксперты вновь советуют игрокам не публиковать данные покупок в соцсетях и избегать демонстрации скриншотов с деталями транзакций. В руках злоумышленников даже такой минимум способен стать ключом к захвату аккаунта и всей цифровой библиотеки.