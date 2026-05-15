«Клуб Романтики» намерен вернуться после двух лет блокировки

После почти двухлетнего отсутствия на российском рынке мобильная визуальная новелла «Клуб Романтики» готовится к возвращению. Разработчики в своем Telegram-канале объявили о скором запуске отдельной версии, адаптированной под требования российского законодательства.

В официальном обращении команда проекта заявила, что за прошедшее время продолжала искать способы возобновить работу в России, сохранив при этом международную версию сервиса без изменений. По словам разработчиков, глобальная версия приложения продолжит развиваться в прежнем формате и останется доступной аудитории по всему миру.

В мае 2024 года «Клуб Романтики» был внесен в реестр запрещенных ресурсов на территории РФ. Причиной стали отдельные сюжетные линии и материалы с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Тогда создатели проекта подчеркивали, что не готовы менять содержание историй, после чего доступ для российских пользователей был ограничен.

Теперь компания объявила о возвращении на рынок через выпуск локализованного клиента, соответствующего требованиям российского регулирования. Детали работы новой версии и ответы на вопросы пользователей разработчики пообещали раскрыть ближе к релизу.

Решение вызвало неоднозначную реакцию аудитории. В комментариях к публикации часть пользователей поддержала возвращение проекта в российские магазины приложений, тогда как другие раскритиковали компанию за изменение позиции. В соцсетях некоторые игроки заявили, что продолжат пользоваться международной версией и альтернативными способами доступа к сервису.

