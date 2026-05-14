Предзаказы GTA 6 должны стартовать через 4 дня

Пока Rockstar Games продолжает держать молчание про GTA 6, фанаты цепляются за любые соломинки. Новым поводом для ожиданий стала новостная рассылка гигантского американского магазина Best Buy, который сообщил об акции по предзаказам GTA 6 — с 18 по 21 мая за оформление такового обещают кешбэк в 5%.

© Чемпионат.com

Подлинность писем подтвердили множество людей, поэтому главный вопрос только в том, действительно ли магазин знает что-то и предзаказы стартуют уже через несколько дней.

Если же это действительно случится, то вскоре точно стоит ожидать третий трейлер и другие подробности самого долгожданного релиза в истории развлекательной индустрии. Выход GTA 6 ожидается уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series.