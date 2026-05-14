Valve спрятала "Крик Вильгельма" в новом геймпаде Steam Controller

Пользователи обнаружили скрытую «пасхалку» в новом Steam Controller от Valve. Как выяснил пользователь Reddit под ником RF3D19, при падении геймпад может воспроизводить знаменитый «Крик Вильгельма», культовый звуковой эффект, десятилетиями использующийся в киноиндустрии.

После публикации видео RF3D19 другие владельцы контроллера начали проверять находку и подтвердили существование скрытой функции.

«Крик Вильгельма» представляет собой архивную запись мужского крика, которая получила широкую известность благодаря фильмам франшизы «Звездные войны» и со временем превратилась в один из самых узнаваемых звуков поп-культуры.

Для активации «пасхалки» достаточно уронить контроллер. Пользователи рекомендуют проверять функцию аккуратно, бросая геймпад на мягкую поверхность, чтобы избежать повреждений.

Примечательно, что Steam Controller не оснащен встроенным динамиком — звук имитируется с помощью вибромоторов.

Steam Controller поступил в продажу 4 мая за $99. Высокий спрос на устройство привел к сбоям в работе сайта, а в ряде регионов контроллер был полностью распродан менее чем за полчаса после старта продаж.

