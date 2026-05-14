Продажи бюджетных SSD Kingston A400 перевалили за 100 миллионов

Kingston объявила, что её SATA SSD модели A400 разошёлся по миру тиражом более 100 миллионов штук. Модель вышла в январе 2017 года — то есть более девяти лет назад.

Изначально были доступны три версии: на 120 ГБ, 240 ГБ и 480 ГБ. Максимальная скорость чтения у всех трёх — 500 МБ/с, а скорость записи зависит от объёма: у младшей модели — 320 МБ/с, у средней — 350 МБ/с, у старшей — 450 МБ/с.

На старте продаж 120-гигабайтная версия стоила около 50 долларов, 240 ГБ — 80 долларов, а 480 ГБ — 140 долларов. Сейчас цены, конечно, другие.

Тем не менее, A400 стал одним из самых популярных бюджетных SSD, которые ставили в старые компьютеры и ноутбуки, чтобы ускорить их работу. И накопитель до сих пор можно найти в продаже.