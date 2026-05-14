Ubisoft спрятала клад с $500 тыс. в честь ремейка Assassin's Creed 4

Компания Ubisoft организовала акцию в честь предстоящего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced. Разработчики запустили испытание под названием Gold and Crystal на специальном сайте.

Условия акции заключаются в том, чтобы разгадать 15 загадок, связанных с миром пиратского экшена. Чтобы справиться с испытанием, необходимо использовать карту Карибского региона, загадочное послание в бутылке, а также подсказки, которые будут приходить пользователям в виде писем.

Приз за прохождение всех загадок — клад с $ 500 тыс. Сундук разработчики спрятали в Карибском море. Преодолев первую часть испытания самым первым, пользователь получит оплаченную путёвку в Мексиканский залив, чтобы забрать приз. Прохождение загадок доступно из любой точки планеты.