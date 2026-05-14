Финал Студлиги по киберспорту пройдет в Москве и Нижнем Новгороде

Федерация компьютерного спорта России объявила детали финальной стадии Студенческой лиги ГигаЧат. Юбилейный сезон пройдёт сразу в двух городах, в Москве и Нижнем Новгороде, призовой фонд составит 3 млн рублей.

Представители восьми команд будут сражаться в Counter-Strike 2, Dota 2, StarCraft II и Tekken 8. 17 мая пройдут полуфинальные встречи, а 19 мая — финалы и матчи за третье место.

Участники финального этапа Студлиги по киберспорту:

Главные игры примет ФОК «Мещерский» в Нижнем Новгороде, встречи за бронзу — столичная VK Play Арена. Вход для зрителей будет свободным, хотя гостям в Москве потребуется регистрация.