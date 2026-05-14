Студия Croteam представила трейлер The Talos Principle 3. Триквел знаменитой головоломки выйдет в 2027 году на ПК и PlayStation 5.

Видео доступно на YouTube-канале Devolver Digital. Права на видео принадлежат Croteam.

Проект станет заключительной частью серии. В игре пользователи смогут отправиться в путешествие по различным мирам. Авторы также обещают новые испытания, которые проверят логику и воображение геймеров.

Оригинальная The Talos Principle вышла в декабре 2014 года и стала настоящей любимицей фанатов жанра. В Steam у проекта более 24 тыс. обзоров, из которых 95% — положительные. Осенью 2023-го вышла вторая часть, также получившая высокие оценки от критиков и пользователей. В апреле 2025-го культовая первая часть головоломки получила переиздание The Talos Principle: Reawakened.