Геймер грозился взорвать офис Nintendo и был арестован

В Японии полиция арестовала 27-летнего безработного мужчину по подозрению в угрозах в адрес Nintendo. По данным правоохранителей, житель города Хэкинан в префектуре Айти в марте отправил в штаб-квартиру компании в Киото конверт с письмом, в котором содержались угрозы взрыва. Об этом этом сообщает издание KTV.

© Газета.ру

В тексте послания говорилось:

«Я взорву вас» и «Этот план невозможно остановить».

Письмо поступило в офис Nintendo 16 марта, после чего полиция обследовала территорию вокруг штаб-квартиры компании, однако подозрительных предметов обнаружено не было.

Мужчина признал свою вину. Сейчас полиция выясняет мотивы его действий.

Nintendo – японская транснациональная корпорация, специализирующаяся на разработке видеоигр и игровых систем. Штаб‑квартира находится в Киото. Компания основана 23 сентября 1889 года ремесленником Фусадзиро Ямаути под названием Nintendo Karuta. Изначально она производила игральные карты ручной работы «ханафуда» – японскую разновидность карт «карута».

Ранее создатель Devil May Cry Хидэки Камия назвал украинцев «насекомыми».