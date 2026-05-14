$73.3485.9

В мае в PS Plus добавят Red Dead Redemption 2, Star Wars: Outlaws и другие игры

Чемпионат.com

Компания Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 19 мая абонентам сервиса PS Plusx станут доступны семь тайтлов, а обладатели PS Premium и PS Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Time Crisis.

В мае в PS Plus добавят Red Dead Redemption 2, Star Wars: Outlaws и другие игры
© Чемпионат.com

Среди главных проектов месяца выделяются культовый вестерн Red Dead Redemption 2 и экшен Star Wars: Outlaws по вселенной «Звёздных войн».

Новые игры в PS Plus Extra в мае 2026 года

  • Star Wars: Outlaws
  • Red Dead Redemption 2
  • Bramble: The Mountain King
  • The Thaumaturge
  • Flintlock: The Siege of Dawn
  • Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged
  • Enotria: The Last Song Standard Edition

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в мае 2026 года

  • Time Crisis