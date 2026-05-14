В мае в PS Plus добавят Red Dead Redemption 2, Star Wars: Outlaws и другие игры
Компания Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 19 мая абонентам сервиса PS Plusx станут доступны семь тайтлов, а обладатели PS Premium и PS Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Time Crisis.
Среди главных проектов месяца выделяются культовый вестерн Red Dead Redemption 2 и экшен Star Wars: Outlaws по вселенной «Звёздных войн».
Новые игры в PS Plus Extra в мае 2026 года
- Star Wars: Outlaws
- Red Dead Redemption 2
- Bramble: The Mountain King
- The Thaumaturge
- Flintlock: The Siege of Dawn
- Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged
- Enotria: The Last Song Standard Edition
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в мае 2026 года
- Time Crisis