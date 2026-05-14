Русскоязычные шутники в X "затроллили" геймдизайнера Хидэки Камия

Известный японский геймдизайнер Хидэки Камия уже несколько дней постит агрессивные сообщения в X (Twitter). Кроме прочего, Камия активно оскорбляет русскоязычных пользователей, которые пытаются над ним подшутить. Один из украинцев попытался выразить солидарность разработчику игр за его выпады в адрес русских, но вместо этого тоже получил порцию оскорблений. На это обратил внимание корреспондент «Газеты.Ru» изучивший сообщения Камии в X.

Камия начал агрессивно себя вести еще на прошлой неделе. В основном он резко отвечал русскоязычным пользователям, которые пытались подшутить над ним по разным поводам. В частности, за счет его лысины. Разработчик при этом, как и его обидчики, пользовался функцией авторперевода, встроенной в X.

«Вы слишком бедны и голодаете, да...? Кто-нибудь, пожалел бы едой этого нищеброда…», – написал Камия, отвечая пользователю Undying Wind на его сообщение «лысая башка, дай пирожка».

Похожих комментариев японец оставил десятки. В конце концов, его решил поддержать пользователь Oswin с флагом Украины в юзернейме.

«Наш новый герой, над которым уже несколько дней смеются в ответах русских», – написал он разработчику.

Вместо солидарности, Камия ответил ему также резко, как и русскоязычным пользователям.

«Похоже, крошечные насекомые снова заполонили этот мир…», – написал разработчик.

Вскоре разработчик удалил это сообщение, но в соцсетях начали распространяться скриншоты.

Хидэки Камия – это знаменитый японский геймдизайнер, сценарист и руководитель разработки видеоигр. Он получил мировую известность как создатель и режиссер таких культовых проектов, как Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami и Bayonetta.

