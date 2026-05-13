Как приручить ездового медведя в Crimson Desert: гайд

В Crimson Desert ездовым питомцем можно сделать не только редкого белого медведя, но и обычного гризли — кому какой нравится больше. Портал gamerant.com рассказал, как приручить бурого медведя.

Дикого медведя можно легко найти на юго-востоке Эрнанда на равнинах Гринфилд. Медведь появляется там каждый день, к западу от Святилища покаяния. И рядом с ним даже есть точка быстрого перемещения!

Плохая новость в том, что просто телепортироваться в нужную точку и быстро покормить медведя не получится. Приблизьтесь к животному и атакуйте его оружием. После пары хороших ударов оглушите медведя ладонью — и, если он достаточно ослаб, игра предложит оседлать его.

Забравшись на медведя, откройте инвентарь, выберите любое сырое мясо и скормите его животному. Покормив медведя достаточно раз и повысив его уровень доверия до +100, вы можете спешиться и сделать его перманентным ездовым питомцем.