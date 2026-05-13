Как открыть эпилог с Куратором в Directive 8020: гайд

Многие поклонники антологии The Dark Pictures расстроились, что в недавно вышедшей Directive 8020 нет Куратора — пожалуй, самого любимого фанатами персонажа, связывающего разрозненные части серии воедино. Но на самом деле он есть в игре, просто разработчики хитро спрятали его. Портал gamespot.com рассказал, как открыть секретный эпилог Куратора в Directive 8020.

© Steam

Для того, чтобы открыть сцену с Куратором, нужно пройти основной сюжет до 8 эпизода. Проходите игру как обычно до момента, когда у героев появится возможность очистить шахту лифта. После катсцены они должны будут добраться до ангара, но сразу справа вы увидите приемник с пустым слотом под батарею. Если пройти по коридору чуть дальше, то можно найти бесхозную батарею — вставьте ее в слот и проползите через вентиляцию. Далее будет паззл, который требует активировать переключатели и перенаправлять энергию, сканируя спрятанные в стене провода. Продолжайте двигаться дальше, и в конце концов наткнетесь на запись Симмса — и первый секрет.

Секрет №1

Где: 8 эпизод

Персонаж: любой, кто выжил

Локация: у терминала с записью Симмса

Секрет №2

Где: 1 эпизод

Персонаж: Картер

Локация: снимите изоляцию и поднимите планшет, лежащий на полу у станции

Секрет №3

Где: 3 эпизод

Персонаж: купер

Локация: в столовой появится новый терминал — он слева от автоматов с едой и напитками

Секрет №4

Где: эпизод 5

Персонаж: Кирнан

Локация: слева в коридоре, ведущем в кокпит

Секрет №5

Где: эпизод 5

Персонаж: Кирнан

Локация: покиньте мостик и поднимитесь на лифте на верхнюю палубу. Обойдите коридор и поднимитесь по лестнице в кают-компанию. Секрет на скамейке прямо перед дверью

После того, как вы найдете все секреты, игра покажет тайную сцену с возвращением Куратора. А в меню бонусного контента можно будет посмотреть тизер-трейлер следующей игры антологии.