В Fortnite добавят героев из Overwatch

Компания Epic Games объявила о проведении нового кроссовера в Fortnite — в этот раз с героями популярного онлайн-шутера Overwatch. Обновление станет доступно для скачивания уже 14 мая. Авторы также представили трейлер коллаборации.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Ивент с Overwatch пройдёт в рамках третьего акта сезона. Так, в игре появятся скины с известными персонажами из шутера: Гендзи, Дива, Ангел и Трейсер. По сюжету, они будут сражаться на стороне Основателя.

Вместе с обновлением пользователей ждут бесплатные награды. Кроме того, в игровом магазине появятся новые космитические атрибуты.