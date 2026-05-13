Indiana Jones and the Great Circle вышла на Nintendo Switch 2. Приключенческий экшен от MachineGames ранее уже выходил на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, сообщает DTF.

Стоимость игры для Switch 2 составила $70, а дополнение Order of Giants продается отдельно за $20. Кроме того, для консоли выпустили физическое издание с полноценным картриджем, а не Game Key.

На Nintendo Switch 2 Indiana Jones and the Great Circle работает в режиме 30 кадров в секунду. Разработчики решили сделать ставку на сохранение визуального качества и стабильности изображения вместо повышения частоты кадров.

Первые обзоры версии для Switch 2 оказались положительными. По словам экспертов, в портативном режиме игра запускается в разрешении 720p, а при подключении к док-станции — в 1080p с использованием технологии DLSS.

Indiana Jones and the Great Circle вышла в декабре 2024 года и получила высокие оценки как от прессы, так и от игроков. На агрегаторе Metacritic средний балл от журналистов составил 86 из 100, а пользовательский рейтинг — 8,1 балла.

