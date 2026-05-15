Crimson Desert обогатила Pearl Abyss

* Доходы Pearl Abyss за первый квартал текущего года выросли на 419.8% или более чем в пять раз – до 328.5 миллиарда вон (16.3 миллиарда рублей), а чистая прибыль – до 170 миллиарда вон (8.4 миллиарда рублей). Если учесть, что годом ранее компания получила чистую прибыль в всего-то 7.7 миллиарда вон, то судите сами, насколько дела Pearl Abyss стали идти лучше. И все, разумеется, благодаря Crimson Desert, которая принесла корейцам $179.1 миллиона или 81% от всех финансовых поступлений за квартал.

* Sony объяснила, почему берет комиссию в 30% за продажи в PlayStation Store, - разумеется, чтобы всем помочь. Компания работает с более чем 10 тысячами разработчиков для чего содержит аж пять команд, которые оказывают сторонним компаниям различную помощь с пиаром, маркетингом, девелоперским инструментарием и даже деньгами. Чтобы все это содержать, нужны деньги. Вот Sony и обложила продавцов поборами… Стоит заметить, что в Steam стандартная комиссия составляет те же 30%, но есть скидки для успешных продавцов, которые могут опустить комиссионные до 20%.

* Долгожданная гонка Forza Horizon 6 ушла на золото в начале мая, и надо же такому случиться, что полный клиент игры утек в Сеть. Кто-то уже вовсю играет, однако сильно при этом рискует – разработчики грозятся жуткими карами всякому, кто будет уличен в пользовании утечкой. Одного глупого стримера уже забанили до 9999 года (на всякий случай сообщим тем, кто забыл или не знает – сейчас у нас 2026 год). То есть его забанили на более длительный срок, чем существует человеческая цивилизация (первые шумерские города-государства появились где-то пять тысяч лет назад), – весомая причина задуматься над своим поведением.