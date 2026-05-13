Sony представила контроллер Scuf Omega для PlayStation

Sony представила новую линейку официально лицензированных контроллеров для PlayStation 5 под названием Scuf Omega, разработанную совместно с компанией Scuf Gaming. Об этом говорится в блоге PlayStation.

Главной особенностью Scuf Omega стало увеличенное количество элементов ввода. Контроллер получил четыре дополнительных кнопок (лепестков) на задней панели, две боковые кнопки и еще пять клавиш в нижней части корпуса, что позволяет гибко настраивать управление под разные игровые сценарии.

Для настройки устройства предусмотрено фирменное мобильное приложение для Android и iOS, в котором пользователи смогут создавать отдельные профили для игр, переназначать кнопки и отслеживать состояние стиков, включая возможный люфт.

В Scuf заявляют, что по ощущениям контроллер ближе к профессиональным киберспортивным аксессуарам. Модель оснащена магнитными стиками и двухрежимными триггерами, поддерживающими как мгновенное срабатывание, так и плавный ход.

При этом устройство лишилось системы вибрации. По заявлениям разработчиков, от нее отказались ради снижения веса. Масса контроллера составила 285 г. Корпус покрыт нескользящим материалом для более надежного хвата во время длительных игровых сессий.

Стоимость Scuf Omega начинается от $220 (около 16,2 тыс. руб.). Контроллер совместим с PlayStation 5, ПК и мобильными устройствами. В комплект входят сменные стики и фирменный кейс для переноски.

