Sega зарегистрировала в РФ товарный знак

Японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала в России товарный знак логотипа компании, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка была подана 12 июня 2025 года из Японии. Товарный знак регистрируется по 11 классам (№ 9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 и 45) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых продажа компьютерного программного обеспечения, одежды, различных игр, включая игры для смартфонов, портативных устройств и компьютеров, страхование и развлекательные услуги, следует из данных Роспатента.

Срок действия товарного знака - 10 лет.

Sega является одним из крупнейших японских разработчиков видеоигр и сопутствующего оборудования. Компания выпустила серию видеоигр про ежика Соника и ряд других.