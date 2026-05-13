В России выпуск «Байкалов» наладят с появлением отечественного литографа

Глава партнёрской программы «Байкал электроникс» Леонид Сальников заявил, что наладить выпуск процессоров в России можно будет через 7–8 лет, когда появится собственный литограф («принтер для чипов»). До февраля 2022 года их выпускала тайваньская TSMC, но из‑за санкций сотрудничество прекратилось. Где производятся «Байкалы» сейчас — не раскрывается.

Из‑за проблем с тайваньской фабрикой компания недополучила около 150 000 чипов. С 2021 года на заводе GS Nanotech в Гусеве Калининградской области шёл эксперимент по корпусировке, но в 2025 году его завершили из‑за дефицита кристаллов. Сальников допустил, что эксперимент могут возобновить.

ТАСС отмечает, что восьмиядерный «Байкал-М» (частота до 1,5 ГГц, энергопотребление менее 35 Вт) может использоваться в офисных ПК, платёжных терминалах, банкоматах, системах хранения данных и мини-серверах. Для массовой сборки в стране нужна именно технология фотолитографии, которую сейчас разрабатывают российские специалисты. По оценкам экспертов, это займёт около 7–8 лет.