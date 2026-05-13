В Госдуме рекомендовали российским разработчикам отказаться от GitHub

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин обвинил сервис для совместной IT-разработки GitHub в намеренной дискриминации пользователей из России и призвал переносить свои проекты на отечественные Git-репозитории. Данное заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Парламентарий пояснил, что некоторые СМИ ошибочно трактовали его слова как призыв к блокировке платформы, хотя в исходном посте такого не было.

«Я лишь констатирую факт дискриминации российских пользователей со стороны ее владельцев», – заявил Горелкин.

По его мнению, владельцы GitHub сознательно ограничивают доступ российским разработчикам, и аналогичная ситуация уже происходит с нейросетью Claude, где произошел массовый бан аккаунтов из РФ.

Горелкин подчеркнул, что не называл GitHub «вредительской» платформой, а напротив, считает ее чрезвычайно ценной.

«GitHub стал не просто отраслевым стандартом, а центральной точкой многих систем», – сказал он.

Однако, по его словам, именно эта ценность и понимание важности сервиса для российского ИТ-сообщества, похоже, раздражают владельцев платформы, а объективные данные свидетельствуют о том, что процесс ограничения доступа был инициирован с их стороны. Депутат предупредил: если Microsoft продолжит свою политику, сценарий с потерей доступа к проектам может повториться в гораздо более серьезном масштабе.

