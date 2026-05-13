Опубликовано расписание финального дня групповой стадии PGL Astana 2026 в CS 2

Расписание финального дня групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Сегодня, 13 мая, завершится групповая стадия PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2.

Права на трансляцию матчей PGL Astana 2026 в России принадлежат Okko.

В этот день зрителей ждут три матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до трёх побед). По итогам игрового дня определятся последние участники плей-офф — он пройдёт с 15 по 17 мая включительно.

Расписание PGL Astana 2026 на среду, 13 мая:

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.