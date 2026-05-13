Команда Симпла вылетела с IEM Atlanta 2026 — BC.Game не смогла выиграть ни карты
Европейский ростер BC.Game стал первой командой, покинувшей турнир Intel Extreme Masters Atlanta 2026 по Counter-Strike 2. Пятёрка Александра s1mple Костылева не смогла выиграть ни одной карты и заняла 13–16 место.
Вчера Симпл и Электроник уступили Vitality (7-13, 10-13), а сегодня проиграли B8 (2-13, 11-13). Несмотря на высокую статистику самого Костылева, вынужденная замена (за коллектив играет аналитик Робин ScrunK Рёпке) не позволила BC.Game побороться даже в нижней сетке.
IEM Atlanta 2026 проходит в США с 11 по 15 мая. Участие в турнире принимают 16 команд, в том числе Vitality, NAVI и российская BetBoom Team.