GTA 6 может поступить в продажу уже на этой неделе

В сети усилились слухи о скором старте предзаказов Grand Theft Auto VI (GTA 6) после появления страницы игры у ритейлера Instant Gaming и серии новых утечек. Хотя Rockstar Games пока не делала официальных заявлений, пользователи считают, что компания уже начала подготовку к запуску предзаказов. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Дополнительное внимание к ситуации привлекло то, что материнская компания Rockstar – Take-Two Interactive – проведет финансовый отчет 21 мая. На этом фоне аккаунт GTA 6 Countdown в соцсетях сообщил со ссылкой на источник, близкий к маркетинговому подразделению Rockstar, что предзаказы могут открыться уже в мае. В сообществе Reddit r/GTA6 также появилась информация, что некоторые ритейлеры могут начать принимать заявки уже 12 мая.

Одновременно в сети обсуждают возможную стоимость игры. По словам человека, представившегося сотрудником крупного британского магазина видеоигр, во внутренних материалах указана цена в £69,99. Также утверждается, что на старте может появиться только одно издание игры без специальных комплектов с PlayStation 5.

Релиз Grand Theft Auto VI после нескольких переносов сейчас запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/Xbox Series S.

