«Объяснять и не запрещать!». В ГД заступились за GTA VI

Не нужно полностью запрещать игру GTA VI, которая получила возрастной рейтинг 17+, однако необходимо разъяснять, почему такой рейтинг был получен и в чем ее опасность для детей. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

© nsn.fm

Игра Grand Theft Auto (GTA) VI официально получила возрастной рейтинг Mature 17+ от американской комиссии ESRB. Об этом сообщила корпорация Sony через официальную рассылку PlayStation. В частности, такой рейтинг игра получила из-за нецензурной лексики и сцен насилия. Свинцов выступил против запрета игры.

«Уверен, что полностью запрещать игру нельзя. Мы много раз говорили о том, что абсолютно все игры должны быть маркированы. Игровая индустрия делает это по своей инициативе. Пока жестких регламентов нет, Госдума только начинает регулировать этот вопрос. Повторюсь, запрещать нельзя, но разъяснять, в чем опасность таких игр, абсолютно нормально. Для родителей очень важно, чтобы эти игры содержали информационную составляющую, где прописываются возрастные ограничения и то, по каким причинам эти ограничения введены», — сказал Свинцов.

Roblox введет защищенные аккаунты для детей

Собеседник НСН выразил уверенность, что с дистрибьюторами получится договориться о том, чтобы они более жестко соблюдали возрастной ценз.

«Мы наблюдаем, как игровая платформа Roblox ищет все возможности для сохранения рынка в России, видим, как многие другие компании аккуратно планируют возврат на территорию России, регистрируют торговые марки, бренды, отдельные продукты. Процесс потихоньку идет. Жесткость российского законодательства, конечно, на ранних стадиях приводила к определенным сложностям. Однако сейчас, когда очевидно, что в ближайшие полгода-год какой-то механизм взаимодействия будет поэтапно находиться, уверен, крупные компании осознают, что аналогичное законодательство будет развиваться по всему миру. Напомню, как началось регулирование соцсетей для подростков: Австралия приняла ограничения, потом многие страны Европы, сейчас уже Казахстан, в России такие меры уже обсуждаются. То же самое происходит по всем направлениям, которые касаются детей. В любой стране мира правительство хочет защитить своих детей от деструктивного контента. Сами производители игр со временем осознают, что нужно создавать и маркировать соответствующий контент для соответствующей аудитории, просто нужно набраться терпения», — добавил парламентарий.

Свинцов подчеркнул, что регулировать надо и те игры, которые вышли относительно давно.

«Безусловно, нет разницы между релизами, речь идет об игровой индустрии вообще. Регулирование касается как новых игр, так и тех, которые вышли несколько лет назад», — подытожил он.

Ранее Свинцов заявил, что большинство добросовестных зарубежных студий-разработчиков выполнят требования Роскомнадзора и разместят сервера для хранения персональных данных.