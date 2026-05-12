Xiaomi выпустила киберспортивную мышь Gaming Mouse 2 за $52

Xiaomi анонсировала новую игровую мышь Gaming Mouse 2. Несмотря на доступную цену, устройство предлагает весьма впечатляющие характеристики.

Дизайн

Как и многие современные игровые мыши, Xiaomi Gaming Mouse 2 получила лёгкий корпус. Вес устройства составляет всего 58 грамм. По словам компании, форма мыши разрабатывалась на основе анализа хвата профессиональных геймеров. Несмотря на небольшой вес, устройство использует облегчённую каркасную конструкцию типа «зонтик», которая также обеспечивает сбалансированное распределение массы между передней и задней частью корпуса.

Технические характеристики

В Xiaomi Gaming Mouse 2 используется фирменный сенсор PixArt PAW3955XM. Мышь поддерживает чувствительность до 40 000 DPI, скорость отслеживания 750 IPS и ускорение 60G. Кроме того, в киберспортивном режиме частота сканирования может превышать 20 000 FPS.

Устройство работает на двухъядерном контроллере Telink TL3228, что позволяет поддерживать частоту опроса 8000 Гц как в проводном, так и в беспроводном режиме 2,4 ГГц.

Мышь поддерживает пошаговую регулировку DPI для более точного контроля. Также предусмотрены технология Motion Sync для стабильного отслеживания курсора, пятиуровневая регулировка высоты отрыва, система коррекции угла и возможность работы на стеклянных поверхностях толщиной более 4 мм.

Ёмкость аккумулятора составляет 530 мА·ч, обеспечивая до 160 часов автономной работы в режиме 2,4 ГГц при снижении частоты опроса до 1000 Гц. Среди вариантов подключения доступны плетёный кабель USB-C, беспроводное соединение 2,4 ГГц и Bluetooth 6.1.

Сроки выхода и цена

Xiaomi Gaming Mouse 2 уже поступила в продажу в Китае. Стоимость устройства составляет $52.