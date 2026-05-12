В Роскомнадзоре не планируют блокировать Minecraft

Роскомнадзор не получал уведомлений о блокировке компьютерной игры Minecraft. Об этом во вторник, 12 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

— Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм, — цитирует заявление РКН ТАСС.

2 апреля в Департаменте образования Москвы рассказали, что мошенники стали обманывать детей через популярную компьютерную игру Minecraft. Они находят жертв в игровых чатах, переводят переписку в Telegram, представляются «сотрудниками кибербезопасности» и обвиняют детей в передаче координат спецслужбам.

В тот же день Telegram-канал Shot писал, что пользоваться игрой Minecraft для обмана детей, в частности, стали и украинские мошенники. Отмечается, что злоумышленники находят школьников через игровые чаты, после чего переводят общение в Telegram под предлогом обсуждения игры. В одном из случаев 12-летнему мальчику из Москвы писали неизвестные, открыто представлявшиеся украинцами, и запугивали его сообщениями о якобы угрозах.