Названа российская цена Subnautica 2

Студия Unknown Worlds Entertainment объявила о старте приема предварительных заказов на игру Subnautica 2.

© Российская Газета

В российском сегменте Steam за новинку просят 1800 рублей.

Проект поставляется с переводом на русский язык в виде субтитров.

Релиз подводного приключения о выживании в незнакомом мире запланирован на 14 мая, пока только в формате раннего доступа.

Оригинальная Subnautica развивалась с 2014 года и быстро стала одной из самых заметных игр в жанре survival. Она получила высокие оценки критиков и игроков благодаря необычному сочетанию исследования открытого мира, атмосферы одиночества и подводного хоррора. Многие элементы игры, включая систему изучения океана, отстройку базы и акцент на постепенном погружении в неизвестную экосистему, впоследствии стали ориентиром для других представителей жанра.

Одной из ключевых особенностей сиквела авторы называют кооператив до 4 участников.