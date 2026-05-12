Subnautica 2 добавили в список желаемого 5 млн человек

Компания Unknown Worlds сообщила о растущем интересе к их предстоящей игре Subnautica 2. Продолжение популярного выживача добавили в список желаемого 5 млн человек.

Благодаря такому результату игра стала самой желанной в Steam. Разработчики поблагодарили геймеров за проявленный интерес и в честь этого подарят игрокам внутриигровую фигурку Левиафана.

С тех пор как мы анонсировали Subnautica 2, было невероятно наблюдать за волнением, различными теориями и поддержкой со стороны всего сообщества. По мере приближения запуска в раннем доступе ваш энтузиазм продолжает поражать нас каждый день.

Релиз Subnautica 2 состоится 14 мая в Steam и Xbox Series X|S. Изначально релиз игры должен был состояться в 2025 году, однако его перенесли на 2026-й, поскольку после тестирования тайтла разработчики обнаружили слабые места. В проекте также будет русский язык в виде субтитров.