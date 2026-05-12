«Самый зрелый и напряженный хоррор студии». Критики хвалят Directive 8020

11 мая спало эмбарго на публикацию обзоров Directive 8020. Игра получила 81 балл из 100 на агрегаторе OpenCritic, что является лучшим результатом Supermassive Games со времён Until Dawn.

Критики в целом положительно оценили переход серии The Dark Pictures в космос. Рецензенты хвалят атмосферу, визуал и систему «Переломных моментов», позволяющую перематывать сюжет к ключевым выборам. Впервые в серии появился полноценный геймплей — стелс, головоломки и экшеновые сцены вместо привычных QTE и ходьбы. Из минусов выделяют предсказуемый сюжет с набором клише, скучный и однообразный стелс, а также мелкие технические проблемы — баги, недочёты со звуком и анимациями.

Что пишут критики о Directive 8020:

Supermassive Games переносит серию в космос и добавляет стелс — впервые в Dark Pictures появился настоящий геймплей вместо ходьбы и QTE. Презентация и история на высоте — одна из лучших игр серии и обязательна для фанатов космического хоррора. Directive 8020 делает многое правильно, но мешает сама себе — вместо того чтобы дать игроку погрузиться в дискомфорт, игра постоянно вырывает. Система переломных моментов делает исследование альтернативных исходов простым, но стелс получился скучным и однообразным. С обновлённым стелсом и доработанной эстетикой Directive 8020 — явная эволюция жанра. История при всех клише работает благодаря отличному темпу и развитию персонажей. Это лучший хоррор и самая зрелая работа Supermassive на сегодня.

Directive 8020 выйдет 12 мая на PS5, Xbox Series S|X и ПК. Серия The Dark Pictures стартовала в 2019 году с Man of Medan.