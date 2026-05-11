Авторы Phasmophobia выпустят патч с исправлениями провального обновления персонажей

Студия Kinetic Games принесла извинения за обновление Player Character Update, вышедшее на прошлой неделе. Разработчики признали, что не выполнили обещания — отзывы и негативные оценки сообщества они назвали справедливыми.

12 мая выйдет патч с исправлениями, основанными на фидбэке игроков. Студия переработала анимации моделей персонажей, поведение призраков, логику дверей и работу оборудования. Также убрана анимация смены предметов — переключение стало мгновенным.

Помимо патча, студия анонсировала второе обновление Player Character Update с новой косметикой, улучшенными анимациями и доработками геймплея. Разработчики также пообещали открыть доступ к процессу разработки на пути к версии 1.0.