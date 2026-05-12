За запуск пиратской Forza Horizon 6 начали выдавать пожизненные блокировки

Microsoft и студия Playground Games начали массово блокировать геймеров, которые запустили утекшую в сеть Forza Horizon 6 до официального релиза. При этом меры оказались значительно жестче стандартных санкций за нарушение пользовательских правил, сообщает WCCFTech.

Пользователи стали получать блокировки с пометкой «читинг или недопустимый моддинг». Однако ограничения распространяются не только на игровые аккаунты: речь идет о HWID-банах, при которых система фиксирует идентификаторы конкретного устройства и запрещает запуск игры на уровне оборудования, даже если купить лицензионную версию Forza Horizon 6.

Формально срок блокировки указан до 31 декабря 9999 года, что эквивалентно примерно 69,9 млн часов ограничения. Фактически это означает бессрочный бан устройства.

Особенность HWID-блокировки заключается в том, что переустановка операционной системы не позволяет восстановить доступ. После применения санкций система продолжает распознавать компьютер по аппаратным идентификаторам. Для обхода подобных ограничений пользователям обычно требуется либо применение специализированных инструментов подмены идентификаторов, либо замена отдельных комплектующих, включая материнскую плату.

Forza Horizon 6 — гоночная игра с открытым миром, разработанная студией Playground Games. Игра выйдет 19 мая на ПК и Xbox Series X/S, а также PlayStation 5 в будущем. Подписчикам Game Pass на ПК и Xbox проект будет доступен бесплатно.

