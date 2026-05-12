Выбираем лучших Heroes of Might & Magic — «Герои 3» вовсе не фавориты

Благодаря Olden Era франшиза ожила с новой силой.

© Чемпионат.com

Третьих «Героев» принято считать вершиной серии. Однако я не раз встречал игроков, которые выдавали смелую фразу: «Тройка — это величие, но другую часть я люблю сильнее».

У каждого свой фаворит. Бывает, что другие «Герои» выпали на золотые годы, когда каждый день полон радости. Бывает, что водить полководца по клеткам кому-то интереснее, чем кастовать заклинания из-за пределов арены. Поэтому и я поделюсь личным и, возможно, неадекватным топом. На первом месте там отнюдь не тройка.

8. Heroes of Might & Magic (1995)

Дата выхода: 31 августа 1995 года.

Не стану притворяться, что играл в первых «Героев». Чтобы запустить оригинал, понадобятся танцы с DOS и особое состояние души, которого у меня не нашлось. Но я всерьёз изучал историю серии, поэтому застенчиво скажу: первая часть — скорее прототип, чем полноценная Heroes of Might & Magic.

Да, в игре 1995 года уже были карты, персонажи с армиями за спиной, пошаговые бои и базовая экономика. Вот только остального не хватало: локации пустынны, вариаций юнитов катастрофически мало, а фракции толком не отличаются друг от друга. Условные варвары позиционировались богами ближнего боя, а на деле лишь слегка превосходили классических рыцарей.

К первой части нужно относиться с великим почтением и как к фундаменту «Героев». Просто здание на нём построили позже.

7. «Герои 7» (2015)

Дата выхода: 29 сентября 2015 года

Главный факт о седьмой части: перед релизом фанаты верили в триумфальное возвращение серии, а получили игру, которая на 10 лет отправила «Героев» в нокаут.

Чтобы получить достижение «Убийца героев», надо было постараться — и разработчики справились. О механиках, которые работали, многого не скажешь. Тем временем обо всём, что сломали, можно написать многотомник.

Сюжетка состояла из багов и попросту не проходилась. Длинные игровые сессии из-за оптимизации превращались в слайд-шоу. Города стали статичными и двухмерными, при этом растеряв стиль. Но главным грехом был ИИ: враги игнорировали ресурсы, бездумно пропускали ходы и отправляли существ на убой.

Хотя последнее происходило, если драка вообще случалась. Чаще ИИ задумывался и просто стоял на месте. Тогда игроки перезагружались и надеялись, что в этот раз машина снизойдёт до активных действий. Увы, снисхождение было для неё редким качеством.

6. «Герои 6» (2011)

Дата выхода: 31 октября 2011 года.

Шестая часть вышла во времена, когда корпорации твёрдо верили: будущее за мобильными играми. Heroes VI пусть и вышла на ПК, но соответствовала трендам эпохи — то есть оказалась не глубокой стратегией, а казуальным развлечением.

В серии всегда было много ресурсов? Убираем лишние. Игроки любили нелинейный прогресс фракции? А теперь у них один прямой путь. Нужные юниты всегда нанимались в конкретном замке? Пусть будут доступны все и в любом месте.

Даже с базовыми механиками случился конфуз. Раньше фанаты брали слабый отряд, устраивали партизанские вылазки и захватывали вражеские шахты и лесопилки. Так ломали экономику и вынуждали чужого героя делать лишние ходы. Однако в шестой части всё поменяли. Если хотел чужое золото, то должен был захватить вражеский замок. Иначе никак.

Шестая часть настойчиво косплеила мобилки и забыла: фанаты полюбили серию за вдумчивость и глубину. Но, в отличие от семёрки, игра хотя бы работала.

5. Heroes of Might and Magic 2 (1996)

Дата выхода: 1 октября 1996 года.

Именно в 1996 году «Герои» перестали быть экспериментом и выросли в замечательную игру. В ней оставили базу, но прокачали вообще всё: количество юнитов, разнообразие фракций, систему заклинаний, экономику. К тому же добавили редактор карт, что для своего времени считалось инновацией.

Найдётся много фанатов, которые назовут мультяшный визуал второй части самым запоминающимся, а саундтрек — заслуживающим места в истории. Всё же именно 30 лет назад в каждом замке появилась грандиозная оперная музыка.

Если не брать визуал и мелочи в духе «У героя было всего пять существ», то двойка похожа на легендарного продолжателя. Тогда почему не она стала культурным феноменом? Причины — в балансе и хардкоре.

Один высокоуровневый юнит легко разносил целую армию, анимации были невыносимо медленными, а ИИ вообще не прощал ошибок и читерил на карте. Допустим, генерировал ресурсы из воздуха. Возникало чувство, что играешь не с компьютером, а с азиатским киберспортсменом. Это многих отпугнуло и оставило Heroes of Might and Magic II в тени тройки.

4. Heroes of Might & Magic 4 (2002)

Дата выхода: 28 марта 2002 года.

Если прочитаете отзывы про Olden Era, то заметите критическую мысль: «Это слишком безопасное продолжение без инноваций». Хотя четвёртую часть наполнили нововведениями и в результате получили много негатива.

Главное отличие — в герое, который стал не полководцем, а полноценным юнитом. Он вместе с существами ходил по арене, получал урон и погибал. Жаловались, что в какой-то момент герой становился чрезмерно сильным и не нуждался в помощи. Зачем существа за спиной, если лидер справится и сам? Так игра превращалась не в стратегию, а скорее в пошаговую RPG. Это не плохо и не хорошо — просто по-другому.

Сюжетку Heroes of Might & Magic IV называют лучшей в серии, качество текста приводят в пример, а музыкой традиционно восхищаются. Заодно вспоминают, как собирали удивительные билды и выпускали на поле ассасина или воина-мага. А потом признают: четвёрка — не те самые «Герои». Похоже, некоторым франшизам лучше обойтись без инноваций.

3. Heroes of Might and Magic: Olden Era (2026)

Дата выхода: 30 апреля 2026 года (ранний доступ)

Ценить Olden Era стоит по простой причине: до неё «Герои» не выходили 10 лет, а хороших не видели с 2006-го. При этом новая часть — осовремененная классика без мобильных упрощений и вагона отвратительных багов. Она опирается на базу, заложенную много 10-летий назад, и воссоздаёт волшебство ещё одного хода. Всё время говоришь: «Захвачу шахту, прокачаю святилище, одолею вон того врага — и пойду спать». А на деле засиживаешься до глубокой ночи.

В Olden Era легко начать, но тяжело стать мастером. Чтобы побеждать сильные армии, важно с умом кастовать заклинания, применять перки существ, дотошно рассчитывать силы и думать на много ходов вперёд. Всё же у фракции «Храм» каждый юнит на вес золота, а «Некрополь» после триумфа воскресит павших врагов и пополнит армию.

Да, в новой игре спорный визуал, неуклюжий интерфейс и перегруженная карта, по которой бегаешь с зажатой Alt. Иначе на 10-м ходу удивишься: «Ого, этот кусок древесины всё время валялся под носом». Но это очень хорошие «Герои» — уж точно лучшие за последние 20 лет.

2. Heroes of Might & Magic 3 (1999)

Дата выхода: 3 марта 1999 года

Приятно вспоминать старые игры и ностальгировать, какими классными они были. А потом запускаешь хит из нулевых и физически не можешь его пройти. Потому что графика устарела, а некогда прорывные механики утомляют. Однако «Герои 3» — уникальный случай, когда вопросов нет ни к геймплею, ни к визуалу.

Это не пустая похвала: пару лет назад энтузиасты собрали браузерную версию игры, и я всерьёз ей увлёкся. А если скачаете HD Edition, то легко вычеркнете из жизни много часов.

Детализированные спрайты существ, поразительная музыка, идеальный баланс сложности и глубины — это лишь часть причин истинного величия. Вот и не удивляешься, что по «Героям 3» до сих пор проводят турниры с солидными призовыми.

1. Heroes of Might & Magic 5 (2006)

Дата выхода: 16 мая 2006 года.

Не ругайтесь, я тоже обожаю третьих «Героев». Но именно пятая часть, созданная российской студией Nival, выпала на осознанный возраст и лучшие годы жизни. Считать часы, проведённые в игре, я боюсь — хорошо, что время тогда казалось бесконечным.

Почему Heroes of Might & Magic V зацепили? Причин много:

Боевая система в пятых героях удивительно глубокая. Причём игра не растеряла магию ещё одного хода и впервые перешла в 3D. Кто-то скажет, что тройка за счёт стиля сохранилась лучше, но я не забуду, как камера под оперную музыку облетала красивейший замок. Наверное, по этим причинам игра и полюбилась так сильно.